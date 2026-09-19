Le parole del centrocampista viola in vista della sfida col Napoli

Redazione VN
V100LA Vinciguerra chiosco

Vinciguerra: "Dal Bar degli Sportivi al Chiosco degli Sportivi"

Il centrocampista viola, Nicolò Fagioli, ha rilasciato un intervista ai canali ufficiali del club in vista della sfida col Napoli di domani. Tra i vari argomenti trattati anche il ritorno di mister Vanoli e il rapporto con i tifosi viola. Le sue parole

Sappiamo di affrontare una squadra forte, con grandi campioni e guidata da un grande allenatore come Allegri. Per vincere e dare continuità ai successi con Venezia e Pisa servirà la partita perfetta.

Mister Vanoli

E' stato determinante già lo scorso anno; mi ha parlato in modo diretto, motivandomi a dimostrare tutto il mio potenziale sia in allenamento che in partita. Segnare più gol? Lavoro anche su questo aspetto ma la cosa fondamentale rimane sempre il risultato della squadra.
FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI SERIE A FIORENTINA VS TORINO

I tifosi

Firenze è speciale. I tifosi, quando dai tutto per la maglia, ti portano in alto. La nostra priorità è renderli orgogliosi; acere il loro supporto sia dentro che fuori dal campo è un grande privilegio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti