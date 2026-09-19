Le parole del centrocampista viola in vista della sfida col Napoli
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Il centrocampista viola, Nicolò Fagioli, ha rilasciato un intervista ai canali ufficiali del club in vista della sfida col Napoli di domani. Tra i vari argomenti trattati anche il ritorno di mister Vanoli e il rapporto con i tifosi viola. Le sue parole
Sappiamo di affrontare una squadra forte, con grandi campioni e guidata da un grande allenatore come Allegri. Per vincere e dare continuità ai successi con Venezia e Pisa servirà la partita perfetta.
Mister Vanoli
E' stato determinante già lo scorso anno; mi ha parlato in modo diretto, motivandomi a dimostrare tutto il mio potenziale sia in allenamento che in partita. Segnare più gol? Lavoro anche su questo aspetto ma la cosa fondamentale rimane sempre il risultato della squadra.
I tifosi
Firenze è speciale. I tifosi, quando dai tutto per la maglia, ti portano in alto. La nostra priorità è renderli orgogliosi; acere il loro supporto sia dentro che fuori dal campo è un grande privilegio.
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