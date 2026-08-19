Alessandro Bocci, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole
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Alessandro Bocci, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
Poku? Non so la formula, magari un prestito con diritto di riscatto. L'unica cosa che mi piace meno è che sia straniero, mi sarebbe piaciuta una Fiorentina italiana, anche se l'anno scorso non ha funzionato. Non dovremo avere fretta quest'anno, ci sono tantissimi elementi giovani e nuovi. Non so se l'idea di Grosso sarà sempre un 4-3-3, vedo un Mastantuono non proprio ala. Se l'idea è quella, manca ancora un altro esterno. Il ragazzo del Leverkusen può essere benissimo anche un'arma imprevedibile a gara in corso per spaccare la partita. Il mercato poi è imprevedibile in questo finale, le occasioni ci possono essere anche negli ultimi giorni. Ndour? Viene ritenuto un giocatore incedibile dalla Fiorentina, nella filosofia della società, purtroppo, un altro anno positivo farò lievitare ulteriormente il prezzo. Kean? Al Como lo cederei solo per 45 milioni in su.
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