Nelle ultime ore la Fiorentina è stata molto attiva sul mercato alla ricerca di un esterno offensivo. Il nome che è uscito è quello di Ernest Poku, classe 2004 di proprietà del Bayer Leverkusen.

Secondo quanto riporta l'esperto di mercato Fabrizio Romano, l'operazione per portare Poku alla Fiorentina è ben avviata con il club viola che ha sorpassato il Sunderland.