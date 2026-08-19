La Fiorentina sta superando la concorrenza per l'ala del Bayer Leverkusen
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Nelle ultime ore la Fiorentina è stata molto attiva sul mercato alla ricerca di un esterno offensivo. Il nome che è uscito è quello di Ernest Poku, classe 2004 di proprietà del Bayer Leverkusen.
Secondo quanto riporta l'esperto di mercato Fabrizio Romano, l'operazione per portare Poku alla Fiorentina è ben avviata con il club viola che ha sorpassato il Sunderland.
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