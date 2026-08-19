Víctor Valdepenas, nuovo giocatore della Fiorentina, si è presentato ufficialmente alla stampa nella conferenza
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È il giorno di Víctor Valdepenas. Il nuovo giocatore della Fiorentina si presenta ufficialmente alla stampa nella conferenza in programma alle ore 14 presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park.
Il giovane spagnolo risponderà alle domande dei giornalisti, raccontando le sue prime sensazioni sull’avventura in viola, il suo ambientamento a Firenze e le aspettative per la nuova stagione. ViolaNews.com seguirà la conferenza riportando in diretta le dichiarazioni di Valdepenas.
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