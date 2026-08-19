Il nome di Lucas Torreira è tornato a circolare con insistenza in orbita Fiorentina. L'ipotesi di un ritorno in viola, però, resta legata a una condizione precisa: prima dovrebbe partire Nicolò Fagioli. Se questa eventualità dovesse concretizzarsi, la Fiorentina potrebbe prendere in considerazione l'idea di riportare a Firenze l'uruguaiano, questa volta come alternativa a Christ Inao Oulai.

Ma, in caso di ritorno, che giocatore ritroverebbe la Fiorentina? Per capirlo bisogna guardare ai quattro anni vissuti da Torreira in Turchia, dove dal 2022 a oggi è stato uno dei pilastri del Galatasaray.

Quattro anni da protagonista

L'esperienza di Torreira in maglia giallorossa è stata tutt'altro che una parentesi. L'uruguaiano è diventato rapidamente un punto fermo della squadra, collezionando 176 presenze, 10 gol e 13 assist e mantenendo praticamente sempre un ruolo centrale nelle gerarchie del club.

Nonostante il cambio di allenatori e di compagni, Torreira ha continuato a essere una presenza fissa in mezzo al campo, mettendo a disposizione le caratteristiche che lo avevano già reso protagonista in Italia: intensità, recupero palla, aggressività e capacità di dare equilibrio alla squadra. (Qui sotto i dati forniti da Sofascore)

Sei trofei e un rapporto speciale con il Galatasaray

Il bilancio è ancora più significativo se si guarda ai trofei. In quattro anni Torreira ha contribuito a un ciclo estremamente vincente del Galatasaray, conquistando sei trofei, tra cui diversi campionati turchi.

E proprio il rapporto con il club e con l'ambiente è diventato uno degli aspetti più importanti della sua esperienza. Nel novembre 2025, parlando della sua quarta stagione a Istanbul, Torreira aveva utilizzato parole molto forti: "La mia vita è diventata il Galatasaray", spiegando di aver dedicato completamente la propria vita al club e definendo quella vissuta in Turchia una delle tappe più importanti della sua carriera.

Ancora più chiaro il messaggio arrivato nel gennaio 2026, quando l'uruguaiano aveva escluso l'ipotesi di una partenza: "Al momento non voglio andare via perché sono felice al Galatasaray", aggiungendo che, se un giorno avesse deciso di lasciare il club, sarebbe stato lui stesso ad annunciarlo.

"Non pensavo di vivere quattro anni così"

Le parole più recenti raccontano però quanto sia stato profondo il legame costruito con la Turchia. A luglio 2026, Torreira ha spiegato di non aver mai immaginato, al momento del suo arrivo, di poter vivere "un periodo così incredibile" al Galatasaray. Ha inoltre consigliato a tutti di conoscere la Turchia, sottolineando il rapporto costruito non soltanto con i tifosi, ma con le persone incontrate durante la sua permanenza nel Paese.

Anche sul piano sportivo, l'uruguaiano ha sottolineato la portata di quanto ottenuto. Ad agosto ha raccontato che, quattro anni prima, non avrebbe mai immaginato di poter vincere campionati praticamente ogni maggio e ha definito i risultati raggiunti con il Galatasaray "incredibili".

Un'esperienza anche difficile

Un'esperienza splendida, ma ora qualcosa è cambiato. Se negli ultimi quattro anni Torreira è diventato uno dei simboli del Galatasaray, le ultime settimane hanno però modificato il quadro. Il centrocampista uruguaiano è stato infatti protagonista di un episodio particolarmente delicato lo scorso maggio, quando è stato aggredito in un centro commerciale di Istanbul. L'uomo responsabile dell'aggressione, secondo le ricostruzioni, sarebbe stato legato a una vicenda di stalking nei confronti della compagna di Torreira e nei suoi confronti era già stato emesso un ordine restrittivo. L'aggressore era stato arrestato, ma la situazione è tornata a destare preoccupazione dopo la sua scarcerazione.

Nei giorni scorsi, infatti, lo stesso uomo avrebbe nuovamente minacciato l'entourage del giocatore, arrivando a rivolgersi all'autista di Torreira con una frase particolarmente inquietante: "Sono qui per finire quello che ho iniziato". L'episodio avrebbe spinto il centrocampista a chiedere al proprio agente, Pablo Bentancur, di trovargli una soluzione per lasciare la Turchia.

È dunque anche per una questione di sicurezza personale che il futuro di Torreira a Istanbul sembra oggi meno scontato. Una situazione che potrebbe aprire scenari interessanti anche sul mercato e, inevitabilmente, riaccendere il ricordo della Fiorentina.

E ora la Fiorentina?

Ed è proprio qui che torna d'attualità il possibile ritorno a Firenze. Torreira non sarebbe più il giocatore arrivato alla Fiorentina nel 2021, ma un centrocampista con alle spalle quattro anni da protagonista in una squadra abituata a vincere e con una quantità enorme di partite e responsabilità sulle spalle.

La Fiorentina lo conosce già e sa cosa può dare in campo. L'eventuale addio di Fagioli potrebbe quindi aprire uno spazio che Torreira sarebbe in grado di occupare, soprattutto come alternativa di esperienza a Oulai.

Per ora, però, il ritorno resta legato alle dinamiche del mercato viola. Una cosa è certa: in Turchia Torreira ha lasciato il segno, trasformandosi da ex giocatore della Fiorentina a uno dei riferimenti del Galatasaray. E se davvero dovesse tornare a Firenze, arriverebbe un giocatore profondamente diverso e molto più esperto rispetto a quello visto al Franchi nella stagione 2021-22.