Lucas Torreira continua a essere al centro delle voci di mercato. Il centrocampista uruguaiano, accostato negli ultimi giorni anche alla Fiorentina, potrebbe infatti lasciare il Galatasaray dopo quattro stagioni da assoluto protagonista in Turchia.

Secondo quanto riportato dal portale turco Fanatik, però, la dirigenza del Galatasaray vuole fare chiarezza direttamente con il giocatore e avrebbe intenzione di incontrarlo nei prossimi giorni per discutere della sua situazione.

L'obiettivo del club sarebbe quello di capire le intenzioni di Torreira e, allo stesso tempo, discutere i termini del suo contratto e valutare un possibile aumento dell'ingaggio. Il centrocampista, infatti, è attualmente legato al Galatasaray da un accordo in scadenza nel 2028.

La mossa della società turca arriva dunque in un momento particolarmente delicato. Da una parte ci sono le indiscrezioni sulla volontà di Torreira di lasciare la Turchia, dall'altra il Galatasaray sembra intenzionato a fare tutto il possibile per convincere il suo centrocampista a proseguire insieme.