Nessuno è davvero incedibile, con una sola eccezione. È questo il quadro delineato da Radio Bruno sul mercato della Fiorentina, con la società viola che non avrebbe la necessità di cedere i propri giocatori, ma sarebbe comunque pronta ad ascoltare eventuali offerte particolarmente importanti.

La linea della dirigenza è chiara: in caso di una proposta fuori mercato, qualsiasi giocatore della rosa potrebbe essere potenzialmente trattabile. Non ci sarebbe dunque un elemento considerato intoccabile a prescindere dall'entità dell'offerta.

L'unica eccezione sarebbe rappresentata da Cher Ndour. Il centrocampista è considerato un elemento centrale del nuovo progetto viola, e sarebbe infatti l'unico giocatore che la Fiorentina non prenderebbe in considerazione di cedere, indipendentemente dalla proposta che dovesse arrivare.

Il club, dunque, non è nella condizione di dover fare cassa attraverso una cessione eccellente. La rosa costruita in estate può essere mantenuta nella sua attuale conformazione, ma davanti a un'offerta irrinunciabile la società sarebbe disposta a valutare anche i big.

Con una certezza, però: Ndour fa eccezione e, almeno secondo quanto riferito da Radio Bruno, resterà a Firenze a prescindere dall'offerta.