La Fiorentina continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un nuovo rinforzo offensivo. Dopo le indiscrezioni circolate nelle scorse ore, arrivano conferme sull'interesse per Ernest Poku, esterno offensivo classe 2004 di proprietà del Bayer Leverkusen.

La dirigenza viola sta lavorando concretamente sul giocatore e, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, è al lavoro per trovare il giusto incastro con il club tedesco. Non si tratta dunque di un semplice sondaggio: Poku è un obiettivo sul quale la Fiorentina sta lavorando.

Nato nel 2004, Poku è un'ala destra di piede destro, ma può giocare anche sulla fascia opposta, dove può accentrarsi per sfruttare il piede forte. Il classe 2004 è arrivato al Bayer Leverkusen nell'estate del 2025 dopo essersi messo in evidenza con l'AZ Alkmaar.

Nella passata stagione ha trovato spazio con continuità in Bundesliga, collezionando 29 presenze, 5 gol e 5 assist. A queste si aggiungono anche 12 apparizioni in Champions League, competizione nella quale ha fornito un assist.

Un profilo giovane e offensivo, quindi, che può garantire velocità, uno contro uno e imprevedibilità sulle fasce. La Fiorentina lo ha individuato come uno dei possibili rinforzi per il reparto offensivo e adesso dovrà trovare la formula giusta per convincere il Bayer Leverkusen a lasciarlo partire.

I contatti sono in corso: Poku è un nome concreto per il mercato viola.