VIDEO - Valdepenas: "Ho tenuto la maglia del debutto viola, sono affezionato"

Il possibile ritorno di Lucas Torreira alla Fiorentina sta scaldando il cuore di molti tifosi, ma le cose non sono così semplici. Il club viola sta lavorando ancora per una pedina a centrocampo ma, data l'affluenza di giocatori, servirà prima qualche cessione. I principali indiziati a lasciare Firenze sono Fagioli e Fabbian, a conferma di come nessuno in questo momento sia incedibile ad accezione di Cher Ndour.

In caso di addio di uno dei due il primo obiettivo è Thorstvedt, un profilo tenuto sotto osservazione dalla Fiorentina e che Grosso vorrebbe riavere con sé dopo l'esperienza al Sassuolo. Il giocatore ha espresso chiaramente la sua volontà di andarsene e attende le mosse della Fiorentina con il club neroverde che ha fissato il prezzo a 15 milioni di euro.

E Torreira?

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, ma al momento la Fiorentina non ha avanzato nessuna trattativa per la già citata affluenza in quel reparto.. Tuttavia, dalla Turchia sperano in una permanenza di Lucas Torreira, considerato un giocatore importante per il progetto.