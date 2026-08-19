La Fiorentina ha trovato il suo esterno d'attacco: chi è Ernest Poku, l'imprevedibile olandese dalla grande velocità
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La parola d'ordine in questa sessione di mercato per Fabio Paratici è "internazionalità". E le scelte fatte sin qui ne sono la prova. Come se non bastasse nelle ultime ore sono arrivate conferme sull'interesse del club viola per Ernest Poku, esterno offensivo classe 2004 di proprietà del Beyer Leverkusen.
Nato il 28 gennaio 2004, di origini ghanesi con nazionalità olandese, Poku si è formato calcisticamente nei Paesi Bassi, emergendo nel settore giovanile dell’AZ Alkmaar. In Eredivisie ha subito attirato l’attenzione per velocità, abilità nell’uno contro uno e personalità. Nell’agosto 2025 il Bayer Leverkusen ha deciso di puntare su di lui, investendo circa 12 milioni di euro, bonus inclusi. Proprio con il club tedesco, in campionato ha collezionato 5 gol e 5 assist in 29 presenze; in Champions League invece 12 presenze e un assist.
Le caratteristicheAlto 176 centimetri e dotato di un baricentro basso, Poku fa della rapidità e dell’accelerazione le sue armi principali. Ala pura, è particolarmente efficace nell’uno contro uno, dove può sfruttare il dribbling e il cambio di passo per saltare l’uomo e creare superiorità numerica. Essendo ambidestro, la sua versatilità gli permette di agire su entrambe le corsie, sia partendo largo per puntare il diretto avversario, che accentrandosi da attaccante "puro" (ruolo già ricoperto in passato). In Bundesliga è stato accostato anche a Karim Adeyemi, soprattutto per la capacità di attaccare gli spazi e puntare l’avversario.
Poku 🆚 Doku...#UCL pic.twitter.com/fGnU8V40H1— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 27, 2025
Gudmundsson, chi si rivede!Alla Fiorentina Ernest Poku ritroverebbe Gudmundsson, con il quale ha condiviso la maglia dell’AZ Alkmaar. Nella stagione 2021/22 l'olandese era appena salito in prima squadra facendo il suo esordio contro RKC Waalwijk al posto di... Gudmundsson. Adesso però la situazione potrebbe ribaltarsi con i due che dovranno giocarsi un posto da titolare.
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