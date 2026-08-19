La parola d'ordine in questa sessione di mercato per Fabio Paratici è "internazionalità". E le scelte fatte sin qui ne sono la prova. Come se non bastasse nelle ultime ore sono arrivate conferme sull'interesse del club viola per Ernest Poku, esterno offensivo classe 2004 di proprietà del Beyer Leverkusen.

Nato il 28 gennaio 2004, di origini ghanesi con nazionalità olandese, Poku si è formato calcisticamente nei Paesi Bassi, emergendo nel settore giovanile dell’AZ Alkmaar. In Eredivisie ha subito attirato l’attenzione per velocità, abilità nell’uno contro uno e personalità. Nell’agosto 2025 il Bayer Leverkusen ha deciso di puntare su di lui, investendo circa 12 milioni di euro, bonus inclusi. Proprio con il club tedesco, in campionato ha collezionato 5 gol e 5 assist in 29 presenze; in Champions League invece 12 presenze e un assist.

Le caratteristiche

Gudmundsson, chi si rivede!

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