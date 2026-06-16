Fabio Paratici continua a puntare molto sullo scouting e sulle persone di cui si fida. A Firenze ha voluto al suo fianco Lorenzo Giani e un gruppo di collaboratori scelti personalmente, ma il direttore sportivo viola non rinuncia mai a una verifica diretta: prima di dare il via libera a un acquisto vuole osservare i giocatori dal vivo e approfondirne anche gli aspetti caratteriali e umani.
Corriere Fiorentino
Paratici e lo scouting, CorFio: “Così sarà una Fiorentina più internazionale”
L'idea di costruire una "Fiorentina più internazionale" non riguarda soltanto la provenienza dei calciatori, ma soprattutto il loro identikit. Paratici cerca giovani di prospettiva, capaci di saltare l'uomo, desiderosi di prendersi responsabilità con il pallone tra i piedi e dotati di una struttura fisica importante, in particolare a centrocampo, seguendo l'evoluzione del calcio europeo moderno.
L'internazionalità, però, si estende anche all'organizzazione del club. L'obiettivo è rendere la Fiorentina più moderna e competitiva sotto ogni aspetto, non soltanto sul campo. Terminata la missione negli Stati Uniti, Paratici è pronto a immergersi totalmente nel lavoro: un programma ambizioso che richiederà dedizione assoluta e un impegno praticamente senza sosta. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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