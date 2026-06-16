Paratici e lo scouting, CorFio: “Così sarà una Fiorentina più internazionale”

Fabio Paratici continua a puntare molto sullo scouting e sulle persone di cui si fida. A Firenze ha voluto al suo fianco Lorenzo Giani e un gruppo di collaboratori scelti personalmente, ma il direttore sportivo viola non rinuncia mai a una verifica diretta: prima di dare il via libera a un acquisto vuole osservare i giocatori dal vivo e approfondirne anche gli aspetti caratteriali e umani.