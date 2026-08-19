Il mercato della Fiorentina continua a tenere banco e, tra possibili cessioni e nuovi obiettivi, sono diversi i temi affrontati da Alberto Malusci. L'ex difensore viola, ospite negli studi del Pentasport di Radio Bruno, ha parlato soprattutto del futuro di Moise Kean, della possibile alternativa Andrea Pinamonti e dei nuovi nomi accostati alla Fiorentina, tra cui Ernest Poku. Spazio anche a Franco Mastantuono e all'importanza dell'esperienza all'interno di una rosa giovane.

Per me il mercato deve finire prima dell'inizio del campionato. Quando sei in bilico sul ‘rimango o non rimango’ non è mai semplice. Quest'anno la Fiorentina ha una squadra di tutto rispetto e, a me personalmente, piacerebbe farne parte.

Kean

Su Kean devi fare una riflessione: se vuoi un attaccante importante non te ne privi, ma poi dobbiamo vedere cosa la società vuole da lui. Per me 45 milioni sono una buona cifra, ma, considerando il mercato in entrata della Fiorentina, chiederei anche di più. La mia idea è che se il Como alza un po' il colpo, allora Kean andrà via. Se prendi Pellegrino a più di venti milioni è perché hai intenzione di farlo giocare. Come può presentarsi con 30 milioni? Se parli di Kean parti almeno da 40 milioni. Il vantaggio del Como è la partecipazione alla Champions da offrire al calciatore.

Poku e Mastantuono

Poku ha una velocità devastante e può giocare su entrambe le fasce. Un giocatore così può farci molto comodo. Mastantuono è il mio idolo in assoluto. Vedere quelle immagini al Forte dei Marmi mi ha riempito il cuore.