Nel caso di cessione di Moise Kean la Fiorentina non vuole essere impreparata. Secondo quanto racconto dalla nostra redazione, ci sono stati nuovi contatti con il Sassuolo per Pinamonti. Il giocatore ha espresso la propria volontà di lasciare il club neroverde e a Firenze ritroverebbe il suo ex tecnico. Il profilo rientra nell'idea della Fiorentina e di Fabio Grosso che lo vede un ottimo giocatore come vice Pellegrino.

Pinamonti in questi giorni era stato accostato anche alla Lazio la quale ha virato su altri profili, in particolare il classe 2000 Bamba Dieng, svincolato, reduce dall'esperienza in Francia al Lorient: Dieng farà le visite, che saranno approfondite per via di precedenti problematiche al ginocchio.