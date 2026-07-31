Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole
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Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole sulle ultime in casa viola:
Mastantuono? Se ne parla da diverse settimane, ma non c'è solo la Fiorentina sul ragazzo. Vediamo se il rapporto di Paratici con il Real avrà la meglio. La squadra spagnola domani non avrà tantissime stelle in campo, ma comunque il livello sarà altissimo. La problematica sull'argentino è che il Real ha fatto un grandissimo investimento su di lui, prenderlo in prestito secco avrebbe poco senso, meglio con il diritto. Sul valore del calciatore c'è poco da dire, Firenze farebbe bene anche a lui. Non è un esterno puro, però punta l'uomo e lo salta. Paratici è entrato nell'elite dei dirigenti in Italia, auguriamoci che possano arrivare sempre giocatori forti. In entrata sta facendo bene, mi aspetto di più sulle uscite.
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