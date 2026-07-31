Arriva un piccolo indizio per quanto riguarda il futuro di Franco Mastantuono? Possibile. Il Real Madrid ha da poco diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro la Fiorentina in amichevole e fra i giocatori della Casa Blanca manca il nome dell'italo-argentino. Che sia legato alle dinamiche di mercatO? La situazione resta da monitorare.

Per completezza d'informazione, mancano anche dalla lista Huijsen, Garcia e Alexander-Arnold. Di seguito i convocati.