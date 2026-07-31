Mastantuono escluso dai convocati del Real per l'amichevole con la Fiorentina: indizio di mercato?
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Arriva un piccolo indizio per quanto riguarda il futuro di Franco Mastantuono? Possibile. Il Real Madrid ha da poco diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro la Fiorentina in amichevole e fra i giocatori della Casa Blanca manca il nome dell'italo-argentino. Che sia legato alle dinamiche di mercatO? La situazione resta da monitorare.
Per completezza d'informazione, mancano anche dalla lista Huijsen, Garcia e Alexander-Arnold. Di seguito i convocati.
📋✅ ¡Nuestros convocados!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 31, 2026
🆚 @acffiorentina pic.twitter.com/kCfHeDoect
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