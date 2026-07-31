VIDEO - Kean, che gol in allenamento: il colpo di tacco è una meraviglia

Continua senza sosta la caccia dell'esterno offensivo in casa Fiorentina. Con il passaggio al 4-3-3 targato Fabio Grosso, la dirigenza viola è al lavoro per regalarne almeno un paio al nuovo tecnico. Dopo i grandi rinforzi piazzati in difesa e in mediana, Fabio Paratici prepara il vero e proprio "colpo da novanta" nel reparto d'attacco.

Il nome che fa sognare la piazza è quello del talento argentino Franco Mastantuono, classe 2007 di proprietà del Real Madrid.

La svolta del Real Madrid: priorità alla Fiorentina

Portare il gioiello argentino a Firenze resta una pista complessa e ambiziosa, ma dal Corriere dello Sport arrivano novità cruciali. Nel caso in cui le Merengues decidessero definitivamente di lasciar partire il ragazzo in prestito per farlo giocare con continuità, il Real Madrid sarebbe felicissimo di darlo proprio alla Fiorentina.

I Blancos hanno già escluso categoricamente l'ipotesi di un ritorno in prestito al River Plate, ritenendo fondamentale che il giocatore rimanga a confrontarsi con il calcio europeo. In Serie A, tuttavia, la Fiorentina non è sola: sul giovane talento si è informato anche il Milan, ma i club viola vanta ottimi rapporti con Madrid per provare a spuntarla.