Un acquisto che profuma di futuro, talento e programmazione. Victor Valdepenas è ufficialmente sbarcato nel mondo Fiorentina. Il terzino classe 2006, prelevato dal Real Madrid, ha vissuto ore intensissime: sbarcato a Peretola mercoledì notte mentre i compagni giocavano a Watford, ieri ha sostenuto le visite a Villa Donatello e i test al Viola Park, per poi volare in Inghilterra a Teddington.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, il sesto colpo estivo firmato da Fabio Paratici va a puntellare ulteriormente una difesa finora rivoluzionata, portando velocità formidabile e duttilità (può agire sia da esterno sinistro che da centrale).

Le cifre dell'affare e la linea verde di Paratici

L'operazione con le Merengues si è chiusa per 8 milioni di euro. Il Real Madrid, tuttavia, mantiene una forte ingerenza sul futuro del ragazzo: i Blancos si sono garantiti il diritto di recompra per i prossimi tre anni e il 50% sulla futura rivendita.

L'arrivo del diciottenne madrileño conferma la netta strategia societaria: Valdepenas è il terzo classe 2006 (dopo Jimenez e Oulai) di un mercato giovanissimo che vede anche i colpi Viery (2005), Atta (2003) e il "più anziano" Dragusin (2002).

Destino Real e la maledizione dei precedenti

Un intreccio con la Casa Blanca che proseguirà subito sul campo: il debutto in viola di Valdepenas potrebbe avvenire già domani a Klagenfurt nell'amichevole di lusso contro il Real Madrid di José Mourinho.

Il terzino spagnolo è soltanto il quinto calciatore della storia a compiere il tragitto Madrid-Firenze dopo Predrag Mijatovic (1999), Javier Portillo (2004), Alvaro Odriozola (2021) e Luka Jovic (2022). Precedenti storici non propriamente indimenticabili in riva all'Arno: a Valdepenas il compito di sfatare un vero e proprio tabù.