Runjaic si è espresso così su Atta: le parole del tecnico friulano sul centrocampista della Fiorentina
VIDEO VN - Kean torna in gruppo. Moise si allena insieme ai compagni
L'allenatore dell'Udinese Kosta Runjaic ha parlato in conferenza stampa, cogliendo l'occasione anche per salutare Atta:
Ad Atta auguro il meglio per la sua carriera. È un esempio di come a Udine un giovane possa crescere e raggiungere un livello molto alto. Il suo trasferimento apre nuove opportunità per altri giocatori che potranno mettersi in mostra. Abbiamo piena fiducia in Maduka e siamo convinti che abbia tutte le qualità per diventare uno dei migliori portieri della Serie A. Thauvin e Atta sono cresciuti grazie al lavoro del gruppo e stiamo cercando di fare lo stesso con Zaniolo”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Formazioni ufficiali
Real Madrid-Fiorentina, formazioni ufficiali: Solo uno tra Oulai e Fagioli. La scelta su Kean
Obiettivi mercato
Moretto: "Mastantuono, Fiorentina in prima fila. Philogene idea concreta"
Live
LIVE - Real Madrid-Fiorentina: squadre in campo per il riscaldamento
Le nostre esclusive
Come giocherebbe la Fiorentina con Mastantuono? Dal 4-3-3 alla fantasia sulla trequarti
Obiettivi mercato
VIDEO - Quando Philogene ha incantato il mondo: il gol di rabona in Hull-Rotherham
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti