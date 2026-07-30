Runjaic si è espresso così su Atta: le parole del tecnico friulano sul centrocampista della Fiorentina

Redazione VN
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L'allenatore dell'Udinese Kosta Runjaic ha parlato in conferenza stampa, cogliendo l'occasione anche per salutare Atta:

Ad Atta auguro il meglio per la sua carriera. È un esempio di come a Udine un giovane possa crescere e raggiungere un livello molto alto. Il suo trasferimento apre nuove opportunità per altri giocatori che potranno mettersi in mostra. Abbiamo piena fiducia in Maduka e siamo convinti che abbia tutte le qualità per diventare uno dei migliori portieri della Serie A. Thauvin e Atta sono cresciuti grazie al lavoro del gruppo e stiamo cercando di fare lo stesso con Zaniolo”.
Atta

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