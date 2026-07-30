Intervenuto al Pranzo con il Pentasport su Radio Bruno Carlos Forjanes, giornalista di AS, ha commentato il recente acquisto di Valdepenas da parte della Fiorentina :

"Valdepeñas è uno di quei giocatori moderni che ogni allenatore vorrebbe. Nasce terzino sinistro, ma può giocare benissimo anche da centrale. Florentino non voleva lasciarlo andare perché al Real non hanno ancora chiaro chi saranno i difensori centrali per questa stagione. È un grande acquisto per la Fiorentina. Secondo me rende meglio da centrale: è molto fisico, ha grande spinta e questo gli permette di adattarsi bene anche al ruolo di terzo centrale. Ha un piede educato, un ottimo sinistro e lo vedo più come centrale che come terzino."

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"Al Real c’è il consenso generale sul fatto che debba andare a giocare con continuità. L’ultima stagione è stata deludente: ha faticato e non era concentrato sulla squadra. Il Real preferirebbe che continuasse il suo percorso in Europa piuttosto che tornare in Argentina, perché ritiene che sia la soluzione migliore per la sua crescita.Lo stile di gioco di Xabi Alonso e Arbeloa lo ha invece costretto a giocare bloccato sulla destra e, non essendo il suo ruolo naturale, ne ha risentito, perdendo fiducia. Se a Firenze gli verrà concessa la libertà di agire da numero 10,