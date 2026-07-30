L'operatore di mercato molto attivo in Argentina Lorenzo De Santis è intervenuto ai microfoni di Lady Radio parlanod così del momento della Fiorentina partendo da mastantuono e dando anche aggiornamenti su Pellegrino:

Mastantuono? Nego in modo assoluto un suo rientro al River Plate. La linea del Real Madrid è chiarissima: la volontà è di cederlo in prestito per una stagione qui in Europa. Parliamo di un profilo capace di garantire un rendimento e un'impronta del tutto analoghi a quelli mostrati da Nico Paz. Pellegrino? L'intesa non è ancora definita, ma la Fiorentina ha incassato un chiaro segnale di apertura da parte del ragazzo. I viola stanno muovendosi per mettersi al riparo nell'eventualità in cui Kean dovesse salutare.