Fiorentina in forte pressing per Mateo Pellegrino: intesa vicina con il Parma. L'arrivo dell'attaccante riapre il futuro di Kean?
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Mateo Pellegrino sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina? Secondo Sportmediaset, sì. A fornire aggiornamenti sulla situazione dell'attaccante ducale è Orazio Accomando attraverso il suo profilo X.
Secondo il giornalista, la Fiorentina è in forte pressing con il Parma per l'attaccante. L'intesa per il suo trasferimento è molto vicina. Che questo possa portare a degli sviluppi su Moise Kean?
Fiorentina, si insiste per Pellegrino. Intesa vicina con il Parma per l'attaccante argentino. @sportmediaset— Orazio Accomando (@OAccomando91) July 30, 2026
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