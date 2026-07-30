Fiorentina in forte pressing per Mateo Pellegrino: intesa vicina con il Parma. L'arrivo dell'attaccante riapre il futuro di Kean?

Redazione VN
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Mateo Pellegrino sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina? Secondo Sportmediaset, sì. A fornire aggiornamenti sulla situazione dell'attaccante ducale è Orazio Accomando attraverso il suo profilo X.

Secondo il giornalista, la Fiorentina è in forte pressing con il Parma per l'attaccante. L'intesa per il suo trasferimento è molto vicina. Che questo possa portare a degli sviluppi su Moise Kean?

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