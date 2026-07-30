Prosegue l'intrigo Mastantuono, giovanissimo talento del Real Madrid seguito anche dalla Fiorentina. Nelle ultime ore era emersa la possibilità che l'italo argentino potesse tornare in sudamerica per trovare continuità ma gli ultimi aggiornamenti allontanano l'ipotesi di un ritorno al River Plate.

A darli è il supe resperto di mercato Matteo Moretto che spiega come il Real abbia sì aperto ad una sua cessione in prestito, ma che preferirebbe che restasse in Europa. SU di lui, si legge in un tweet, è vivo l'interesse di Fiorentina e Roma.