Niente River Plate per Mastantuono: il Real Madrid apre al prestito ma solo in Europa. Su di lui fari puntati di Fiorentina e Roma.
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Prosegue l'intrigo Mastantuono, giovanissimo talento del Real Madrid seguito anche dalla Fiorentina. Nelle ultime ore era emersa la possibilità che l'italo argentino potesse tornare in sudamerica per trovare continuità ma gli ultimi aggiornamenti allontanano l'ipotesi di un ritorno al River Plate.
A darli è il supe resperto di mercato Matteo Moretto che spiega come il Real abbia sì aperto ad una sua cessione in prestito, ma che preferirebbe che restasse in Europa. SU di lui, si legge in un tweet, è vivo l'interesse di Fiorentina e Roma.
El Real Madrid prefiere que Franco Mastantuono continúe su trayectoria en Europa y, por el momento, frena su fichaje por el River.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 30, 2026
Hay otros clubes interesados en el argentino, sobre todo italianos, entre ellos la Fiorentina y la Roma. https://t.co/oW7xfpe6C8
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