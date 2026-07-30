Ndour si sofferma sul rapporto con Gudmundsson e sul potenziale del giocatore, che a Firenze non si è ancora espresso al massimo
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Cher Ndour ha rilasciato un'ampia e dettagliata intervista ai microfoni di Radio Bruno, durante la trasmissione Pentasport, soffermandosi anche su alcuni compagni di squadra, tra cui Gudmundsson.
In realtà sono amico praticamente di tutti. Se devo fare un nome, dico Gudmundsson. Secondo me ha qualità enormi che finora non è sempre riuscito a esprimere: con il modo di giocare che stiamo costruendo quest'anno, credo possa fare davvero una stagione importante. Ha un'intelligenza calcistica fuori dal comune e può darci tantissimo"
Su Paratici
Dal primo giorno si è visto che è una persona di grandissimo livello. Parla sempre nel momento giusto. Anche prima delle partite sa quando avvicinarsi a un giocatore, dirgli una parola, trasmettergli fiducia. Per me è un grandissimo direttore, ma soprattutto una persona di grande spessore. Lo rispetto tantissimo e mi fa molto piacere sapere che abbia espresso parole positive nei miei confronti.
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