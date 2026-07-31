Il nome di Noa Lang continua a essere accostato alla Fiorentina, ma al momento non ci sarebbero sviluppi concreti. A fare il punto sulla situazione è stato Fabrizio Romano, che ha ridimensionato le voci relative a una possibile trattativa tra il club viola e l’esterno offensivo del Napoli.

Secondo l’esperto di calciomercato, la Fiorentina è consapevole di dover intervenire ancora sul reparto offensivo, soprattutto sulle corsie esterne, considerate una priorità per completare la rosa di Fabio Grosso. Nonostante questo, Lang non rappresenterebbe oggi il primo obiettivo della dirigenza viola.

Si parla tanto ormai da settimane di Noa Lang e della Fiorentina. Oggi, almeno oggi, il mercato è imprevedibile, ma la Fiorentina deve ancora fare diverse cose, soprattutto sugli esterni, dove bisogna alzare il livello. Il nome di Lang è emerso diverse volte, ma oggi non mi risulta essere una priorità per la Fiorentina.

Romano ha poi aggiunto un dettaglio importante sulla nascita di questa indiscrezione.

Mi risulta che Noa Lang sia un nome che è stato proposto alla Fiorentina, ma non che sia stata la Fiorentina a cercarlo o che stia portando avanti questa operazione.

L’esperto di mercato, infine, non esclude che la situazione possa cambiare nelle ultime settimane della finestra estiva.

Vediamo cosa accadrà. Nel mercato non si può mai sapere: magari convincerà Allegri oppure si apriranno nuovi scenari. Oggi, però, Lang non risulta essere una priorità della Fiorentina. È una situazione da monitorare fino alla fine del mercato.