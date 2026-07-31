Un vero e proprio punto interrogativo attorno al futuro di Moise Kean. L'attaccante della Fiorentina rimane al centro di valutazioni e indiscrezioni, e a fare il punto su una situazione quanto mai fluida è stato l'esperto di mercato Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale.

La valutazione e l'enigma Kean

I tempi della mega clausola rescissoria sono ormai alle spalle, ma le condizioni per far partire il centravanti restano chiare. Come spiegato da Pedullà, Kean non è da considerarsi incedibile: con un'offerta sui 40 milioni di euro si potrebbe "andare a dama". Il problema, però, è che al momento nessun club si è spinto a mettere una cifra simile sul piatto.

Tra le società interessate c'è sempre il Como, che apprezza molto il profilo della punta viola ma continua a portarsi dietro i dubbi già emersi nelle scorse settimane. Non è escluso che possano spuntare nuovi pretendenti, ma ad oggi l'enigma attorno al classe 2000 rimane irrisolto.

Fiorentina a caccia di una punta

Al di là di quale sarà la sorte di Kean, i movimenti della dirigenza gigliata parlano chiaro: la Fiorentina vuole regalarsi un nuovo attaccante.

Nelle scorse settimane la società ha perlustrato diversi profili, compresi quelli extracomunitari, prima di esaurire gli slot a disposizione con il tesseramento di Oulai. Ma la conferma più evidente della volontà viola di rinforzare il reparto avanzato arriva da un altro nome: Mateo Pellegrino. È ormai da un mese e mezzo che il club di Commisso si è messo sulle tracce del giovane attaccante argentino, a testimonianza di un'esigenza tecnica inconfutabile. Il mercato entra nel vivo, tra il destino di Kean e la caccia al nuovo centravanti.