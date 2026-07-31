Un asse di mercato caldissimo sull'asse Firenze-Torino, pronto a registrare nuovi importanti sviluppi nelle prossime ore. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il club granata sta spingendo con forza per un altro giovane talento di proprietà della Fiorentina.

Dopo aver ufficializzato l'operazione per Pietro Comuzzo, affare impostato sulla base di un pacchetto complessivo da 20 milioni di euro (un milione di prestito oneroso più il resto legato al diritto), il Torino ha deciso di raddoppiare e vuole chiudere anche per Niccolò Fortini.

Avanti tutta per il terzino

I contatti tra le parti sono fitti e la trattativa va avanti a ritmo spedito: per Fortini al Torino è "avanti tutta". Il club piemontese vuole regalarsi il promettente terzino viola per completare le corsie esterne e la sensazione è che il ragazzo sia pronto a seguire la strada già tracciata dal compagno Comuzzo verso la corte granata.

La Fiorentina valuta i dettagli delle operazioni mentre il Torino spinge per chiudere il doppio colpo in prospettiva. L'asse tra le due società è infuocato e la nostra redazione continuerà a monitorare da vicino l'evoluzione della trattativa.