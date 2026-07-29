Pietro Comuzzo è ufficialmente un giocatore del Torino: il comunicato della Fiorentina sul prestito oneroso con opzione di riscatto
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Pietro Comuzzo saluta la Fiorentina e riparte dal Torino. Dopo aver superato questa mattina le visite mediche di rito a Torino, l'operazione che porta il giovane centrale friulano alla corte granata si è definitivamente conclusa con le note ufficiali di entrambe le società.
L'accordo tra i due club si è chiuso sulla base di un prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 20 milioni.
Questo il comunicato diramato dal club viola tramite i propri canali ufficiali:
"ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di opzione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Pietro Comuzzo al Torino F.C.".
Nota a cui fa eco il comunicato emesso dal sito del Torino:
"Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall'ACF Fiorentina, a titolo oneroso e temporaneo con opzione per l'acquisto definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Pietro Comuzzo".
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