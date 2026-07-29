Vittorio Fioretti, scopritore di Pietro Comuzzo, ha analizzato il percorso del giovane difensore viola. Ecco le sue parole a "A Pranzo con il Pentasport".

"Dispiace che non sia rimasto alla Fiorentina ma, visto che l'anno scorso è stato un campionato particolare per tutti, è giusto che quest'anno vada a fare esperienza in una grande squadra come il Torino. L'anno scorso ha avuto qualche problema fisico, dispiace sia andato via dalla Fiorentina perché poteva essere un giocatore adatto. Se sta bene, Pietro non ha problemi a giocare in nessuna squadra, anche per la Nazionale è un giocatore interessante. Inoltre, è un ragazzo onesto, con grandi principi, serio. Se i viola lo vorranno di nuovo, comunque, vedremo che succederà in futuro".

Su Grosso e sulla Fiorentina

Su Abate e i giovani

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"Grosso è un allenatore che fa giocar bene le squadre. In Fiorentina c'è stato un cambiamento radicale dovuto alle cose che non sono andate bene la scorsa stagione. I gigliati devono fare un campionato di alta classifica, e con Grosso possono farlo, perché è un bravissimo allenatore. Con il supporto di Paratici, poi, c'è ancor più fiducia nei viola"."Abate è veramente bravo e lavora bene con i giovani. Li ha valorizzati anche alla Juve Stabia. Sono sicuro che Comuzzo si troverà bene con Abate".