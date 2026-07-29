Il "mal di pancia con la Lazio" può risultare decisivo per la cessione: Tavares può tornare ad essere una valida opportunità
Il nome di Nuno Tavares continua a gravitare attorno al mercato della Fiorentina. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il club viola avrebbe effettuato un sondaggio per l’esterno portoghese della Lazio, monitorando con attenzione una situazione che potrebbe evolversi nelle prossime settimane.
Tavares ha saltato le prime uscite stagionali dei biancocelesti a causa di alcuni piccoli problemi fisici, giudicati comunque non preoccupanti. A tenere banco, però, sarebbe soprattutto il suo rapporto con l’ambiente laziale: sempre secondo Pedullà, il giocatore gradirebbe una nuova esperienza qualora si presentasse l’occasione giusta.
La Lazio, inoltre, ha recentemente rinforzato la corsia mancina con l’arrivo dello svincolato Pedraza, un’operazione che potrebbe modificare gli equilibri nel reparto.
In questo scenario si inserisce la Fiorentina. Per il momento, però, il club viola si sarebbe limitato a una semplice presa di informazioni, senza affondare il colpo. La stessa situazione riguarda anche il Porto, mentre il Besiktas, accostato nelle scorse settimane al giocatore, avrebbe nel frattempo virato su altri obiettivi.
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