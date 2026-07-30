Dopo l'arrivo di ieri sera all'aeroporto di Peretola, e le visite mediche effettuate oggi, Valdepenas ha salutato ufficialmente il Real Madrid con un lungo messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram. Il nuovo acquisto della Fiorentina ha ringraziato il club blanco dopo sette stagioni trascorse a Madrid, dedicando un pensiero ad allenatori, preparatori, fisioterapisti e a tutto lo staff che lo ha accompagnato nel suo percorso di crescita.

"Dopo sette stagioni è arrivato il momento di chiudere un capitolo che porterò sempre con me. Voglio ringraziare tutti gli allenatori che hanno fatto parte del mio percorso per la fiducia, l'esigente lavoro, i consigli e per avermi aiutato a crescere ogni giorno. Grazie anche ai preparatori atletici, ai fisioterapisti, ai dirigenti, ai magazzinieri e a tutte le persone che lavorano dietro ogni allenamento e ogni partita. Sono stati anni ricchi di insegnamenti, sacrifici, momenti indimenticabili, ricordi e amici che porterò con me per sempre. Grazie".

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