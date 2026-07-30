L'asse di mercato tra Fiorentina e Venezia si scalda sempre di più. Matías Moreno, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, ha appena firmato il contratto con il club veneto. (QUI LE CIFRE). Anche Simon Sohm potrebbe presto raggiungerlo. Secondo il noto esperto di mercato, la società lagunare starebbe lavorando con i viola anche per il centrocampista ex Parma

Lo svizzero è tra i giocatori in uscita dalla Fiorentina e il suo trasferimento rappresenterebbe un ulteriore passo nel processo di alleggerimento della rosa viola. Rimasto fuori dalla tournée in Inghilterra, così come Moreno, Sohm è da tempo nel mirino del Venezia, che adesso può chiuderlo in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni