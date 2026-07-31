La Fiorentina si appresta ad affrontare domani una prestigiosa sfida amichevole contro il Real Madrid, un appuntamento di alto livello che potrebbe già vedere sul terreno di gioco l'esordio del nuovo innesto Espì. Per la squadra viola si tratta di un test importante per saggiare la condizione e la tenuta tattica, offrendo subito al nuovo attaccante l'occasione di integrarsi nei meccanismi del gruppo di fronte a un avversario di caratura internazionale.

Sullo sfondo della gara emergono intanto interessanti retroscena di calciomercato rivelati da Fabrizio Romano attraverso il suo canale YouTube. L'esperto di mercato ha infatti spiegato come sul profilo del giovane talento si fosse scatenata una vera e propria asta d'interesse in Serie A: oltre alla stessa Fiorentina, che ha poi affondato il colpo, anche Lazio e Bologna avevano chiesto informazioni per esplorare la fattibilità dell'operazione.