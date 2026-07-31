Il Napoli inizia muoversi sul mercato e, secondo quanto riportato dall'esperto Matteo Moretto, avrebbe intensificato i contatti per Costantino Favasuli. Il club azzurro starebbe spingendo per il giovane esterno, protagonista di un'ottima stagione e finito nel mirino della squadra di Allegri

La notizia interessa da vicino anche la Fiorentina. Al momento della cessione del classe 2004, infatti, il club viola si è riservato il 50% sulla futura rivendita del calciatore. Un'eventuale operazione con il Napoli potrebbe quindi garantire un incasso anche alle casse gigliate.