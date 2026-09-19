Benedetto Ferrara, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole

Tommaso Ormini
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Benedetto Ferrara, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole sulla sfida contro il Napoli di domani:

Ritengo Vanoli molto intelligente, sensibile e capace. Sanno cambiare in base alla situazione. Oggi è arrivato con una squadra più forte, con lo stesso regista dello scorso anno. Viene richiamato dai dirigenti che non l'hanno confermato, chiedendogli scusa. Ha accettato con molto pragmatismo, era un sogno per lui allenare questa Fiorentina, perché rifiutare? La leadership si costruisce piano piano, da sola, siamo solo all'inizio. Ci sono dei leader che giocano poco, macché nello spogliatoio hanno un peso importante. Ricordo Davide Astori, che veniva ascoltato sempre nei momenti delicati. Napoli? Sicuramente verranno per fare punti. Gioventù contro esperienza, questo vedremo domani. Loro hanno cambiato poco, Allegri si è adeguato alla squadra dell'anno scorso. Non è un giochista ma è uno furbo, quindi sarà una bellissima sfida
Ferrara

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