La Fiorentina è stata tra le società italiane che negli ultimi mesi hanno seguito con attenzione Sven Mijnans, centrocampista offensivo classe 2000 oggi al PSV. Il suo nome era finito sul taccuino viola insieme a quello di altri club di Serie A, senza però che si arrivasse a un vero affondo. In estate l’olandese ha poi lasciato l’AZ Alkmaar per trasferirsi a Eindhoven per circa 13 milioni di euro.

Da quel momento Mijnans ha ulteriormente alzato il livello. Nelle prime 10 presenze in Eredivisie ha segnato 9 gol e fornito 2 assist, numeri impressionanti per un giocatore che nasce come trequartista ma può abbassarsi a centrocampo o agire più vicino alla porta. Mancino, fisicamente strutturato e particolarmente efficace negli inserimenti, nell’ultima gara di campionato contro il Cambuur ha addirittura realizzato una tripletta.

Prestazioni che inevitabilmente ne hanno fatto crescere anche la valutazione. In Italia il suo profilo continua a essere monitorato e, in questo momento, è soprattutto il Napoli a essere accostato con maggiore insistenza all’olandese. Per la Fiorentina resta quindi il nome di un giocatore osservato in passato e che, pochi mesi più tardi, sta confermando ad Eindhoven tutte le qualità che avevano attirato l’attenzione dei viola.