Massimiliano Nerozzi, giornalista del Corriere della Sera Torino, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della situazione di Joao Mario. Ecco le sue parole:
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Da Torino: “Trattativa conclusa per Joao Mario. Fiorentina scelta allettante”
Joao Mario in direzione Fiorentina? Ne ha parlato Max Nerozzi, giornalista del Corriere della Sera Torino, ai microfoni di Radio Bruno
Per il calciatore la proposta della Fiorentina è quella più allettante. A meno di clamorosi colpi di scena, la trattativa è conclusa. La Juventus avrebbe voluto la cessione a titolo definitivo. Il portoghese ha le qualità tecniche per essere un buon giocatore della Serie A. È un calciatore di possesso, arrivò in Italia con una discreta esperienza dal Porto. Con Tudor non ha funzionato, è un tipo alla Cancelo, con le dovute caratteristiche. Ovviamente dipende da come vorrà giocare Grosso e l'ambiente che lo circonda. Vlahovic? Sarei molto sorpreso se tornasse a Firenze. Con la Juventus è saltato il rinnovo per questioni monetarie.
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