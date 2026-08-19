Philip Arens, giornalista di Bild Germania, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare Ernest Poku
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Philip Arens, giornalista di Bild Germania, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare Ernest Poku, da poche ore accostato alla Fiorentina. Ecco le sue parole sull'esterno Olandese:
Probabilmente lui non ha mai giocato in un grande club prima del Leverkusen, però ha sempre giocato in tutte le partite di Champions League, giocando benissimo contro il City, marcando Doku tutta la partita. È un giocatore velocissimo, ha il record di velocità nell'Europeo con l'Olanda U21. Gli mancano i gol e gli assist, che non sono una cosa banale. È molto giovane e ha grandi prospettive, la Fiorentina sarebbe uno step giusto per ritrovare fiducia. La trattativa è molto avanzata, i club sono in contatto, il Leverkusen ha confermato. La valutazione? Tra i 20 e i 25 milioni, il club tedesco è d'accordo con la cessione. Magari sarà un prestito con diritto di riscatto, per Paratici è l'assoluta priorità.
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