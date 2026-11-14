La Fiorentina continua a lavorare al Viola Park in vista della ripresa del campionato contro il Monza, con Paolo Vanoli che spera di recuperare alcuni degli indisponibili. Le indicazioni più incoraggianti arrivano da Arthur Atta, mentre restano da monitorare le condizioni di Cher Ndour e Marin Pongracic. A fare il punto è La Nazione, che aggiorna sulla situazione dei tre giocatori.

Il centrocampista francese ha ripreso da giovedì a lavorare parzialmente con il gruppo, anche se nella giornata di ieri ha svolto una seduta individuale programmata. Nessuna regressione nel percorso di recupero, ma una gestione funzionale al ritorno completo in squadra. L'obiettivo è averlo almeno in panchina per la trasferta di Monza, in programma lunedì 23 novembre.

Anche Ndour punta a tornare a disposizione per la ripresa del campionato. Il classe 2004, rientrato anticipatamente dal ritiro dell'Under 21 per un fastidio alla caviglia, ha continuato a lavorare a parte, ma spera di aggregarsi nuovamente ai compagni dalla prossima settimana.

Tempi più lunghi, invece, per Marin Pongracic, il cui ritorno è previsto verso la fine di novembre. Vanoli dovrà quindi attendere ancora prima di poter contare nuovamente sul difensore croato.