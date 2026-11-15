La Fiorentina lavora senza sosta al Viola Park nella pausa dal campionato e anche ieri ha svolto una sessione piuttosto corposa al mattino verso la delicata partita di Monza. La speranza di Vanoli è quella di recuperare soprattutto gli infortunati e in primis quell'Arthur Atta che è ormai ai box da quasi tre mesi. L'ex Udinese soffre di un problema ai muscoli dell'addome che non gli dà pace e non vede l'ora di rientrare.

Voglia di campo

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Il francese, spiega il Corriere Fiorentino, ha lavorato anche nei giorni liberi e aspetta il rientro. In settimana ha svolto alcune parti di sedute in gruppo e altre personalizzate per tornare al massimo. Finora è riuscito a mettere insieme soltanto 6 presenze in stagione per circa 400 minuti senza gol. I prossimi obiettivi sono due:. All'inizio della settimana in arrivo ci saranno le prossime risposte, visto che il francese può offrire diverse soluzioni da intero sinistro o trequartista.