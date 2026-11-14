Fagioli e Oulai torneranno a disposizione giovedì 19 novembre. Vanoli studia le soluzioni per il centrocampo della Fiorentina.

Vittorio Collicelli
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Il centrocampo della Fiorentina dovrà fare i conti ancora per qualche giorno con le assenze di Nicolò Fagioli e Chris Inao Oulai, entrambi impegnati con le rispettive nazionali. Due interpreti importanti per il sistema di gioco di Paolo Vanoli, che dovrà attendere il loro rientro per riprendere a lavorare sulle possibili soluzioni in vista del Monza. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, entrambi dovrebbero tornare a disposizione giovedì 19 novembre al Viola Park.

L'attenzione è rivolta soprattutto al giovane ivoriano, reduce da una prestazione convincente contro la Juventus, nella quale ha mostrato dinamismo e personalità. Un talento ancora da modellare, come aveva sottolineato lo stesso Vanoli nel postpartita: "Confermo che mi ricorda Kanté ma ancora non ha la sua testa, non è possibile prendere un giallo così".

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Proprio la gestione di Oulai rappresenta uno degli aspetti sui quali l'allenatore dovrà lavorare. In questo momento, infatti, appare difficile immaginare una Fiorentina capace di far convivere stabilmente lui e Fagioli, due giocatori che si contendono un ruolo importante nell'assetto viola. La corsa a una maglia da titolare per la sfida contro il Monza entrerà nel vivo soltanto dopo il ritorno dei nazionali.

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