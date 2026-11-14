Il centrocampo della Fiorentina dovrà fare i conti ancora per qualche giorno con le assenze di Nicolò Fagioli e Chris Inao Oulai, entrambi impegnati con le rispettive nazionali. Due interpreti importanti per il sistema di gioco di Paolo Vanoli, che dovrà attendere il loro rientro per riprendere a lavorare sulle possibili soluzioni in vista del Monza. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, entrambi dovrebbero tornare a disposizione giovedì 19 novembre al Viola Park.

L'attenzione è rivolta soprattutto al giovane ivoriano, reduce da una prestazione convincente contro la Juventus, nella quale ha mostrato dinamismo e personalità. Un talento ancora da modellare, come aveva sottolineato lo stesso Vanoli nel postpartita: "Confermo che mi ricorda Kanté ma ancora non ha la sua testa, non è possibile prendere un giallo così".

Proprio la gestione di Oulai rappresenta uno degli aspetti sui quali l'allenatore dovrà lavorare. In questo momento, infatti, appare difficile immaginare una Fiorentina capace di far convivere stabilmente lui e Fagioli, due giocatori che si contendono un ruolo importante nell'assetto viola. La corsa a una maglia da titolare per la sfida contro il Monza entrerà nel vivo soltanto dopo il ritorno dei nazionali.