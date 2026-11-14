Gianfranco Monti a Radio Bruno: "Basta tiro al bersaglio su De Gea, io vedo una Fiorentina in crescita".

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Gianfranco Monti è intervenuto oggi su Radio Bruno parlando dell'attualità in casa Fiorentina:

A me sarebbe piaciuto arrivare anche settimo o ottavo. Perché quest'annata sarebbe dovuta essere meno indolore possibile per puntare sulla prossima stagione. Perché con due-tre pezzi veri, questa squadra potrebbe davvero creare un percorso e divertirci. Però qui a Firenze massacriamo i vari De Gea, Viery... E va bene, perché l'annata è negativa. Ma il tiro al bersaglio a me non piace molto. Io vedo qualcosa che mi dimostra una crescita. Spero che si costruisca dove 8-9 undicesimi siano sempre quelli. Formazione? A me quella con la Juve è piaciuta. Una formazione 'arrogante', tosta, che prova a giocarsela con la qualità. Serve migliorare nella qualità nei cambi. Fagioli e Oulai insieme? Mi piacerebbe. Ma se non giocano insieme probabilmente c'è una ragione. Non credo di capirne di calcio più di Vanoli.
Oulai Fagioli grafica

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