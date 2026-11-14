Pedro Goncalves è un giocatore capace di dare del "tu" al pallone. Nonostante lo scarso impiego, 226 minuti, ha segnato un gol, quello in Coppa Italia contro il Pisa, e confezionato due assist, per Mastantuono contro il Sassuolo e per Pellegrino contro la Juventus. Repubblica Firenze scrive che Paolo Vanoli pensa al 4-2-3-1 per esaltare le caratteristiche del lusitano. E proprio da questo modulo i viola ripartiranno lunedì 23 novembre in occasione della partita contro il Monza. Un sistema di gioco teso a esaltare il portoghese e a recuperare, quando sarà al top della condizione, anche Atta. Tra i due il dualismo sarà totale, ma con la possibilità di far ulteriormente crescere la Fiorentina a livello di soluzioni offensive. Vanoli lo considera il dodicesimo uomo, cioè il primo dei titolari a poter subentrare dalla panchina per cambiare le partite le volte in cui non sarà chiamato in causa dal primo minuto. Il tecnico spera di ricevere in cambio numeri importanti. E quelli fatti registrare in Portogallo sono stati clamorosi: 15 gol e 9 assist l’anno scorso, 6 gol e 6 assist nel 2024-2025, 18 gol e 17 assist nel 2023-2024, 20 gol e 15 assist nel 2022-2023. Goncalves è arrivato in prestito oneroso per 2,5 milioni di euro, ha un riscatto obbligatorio per 22,5 milioni di euro al raggiungimento della Champions e del 60% delle presenze da almeno 45 minuti. Se non dovessero verificarsi queste condizioni la Fiorentina può esercitare comunque il diritto di riscatto. Facile pensare che in caso di fumata bianca si possa chiedere uno sconto sul cartellino.

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