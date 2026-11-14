Mateo Pellegrino si sta, pian pianino, prendendo la Fiorentina. Con quello segnato alla Juventus i gol in campionato sono diventati 4. Gli altri 3 sono arrivati contro Torino, Venezia e Sassuolo. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'attaccante argentino ha parlato dell'esultanza "con la mitraglia", in stile Gabriel Omar Batistuta, mostrata dopo la rete rifilata alla Vecchia Signora. Proprio come fece il Re Leone il 13 dicembre 1998 quando un suo colpo di testa sotto la curva Fiesole, esattamente come Pellegrino domenica scorsa, mise ko la squadra allenata all'epoca da Marcello Lippi. Le sue parole:

Vanoli ci aveva mostrato un video per farci capire il signi­fi­cato della par­tita, ho visto Bati che festeg­giava così e mi è venuto spon­ta­neo imi­tarlo. Ma è stata un’ecce­zione. Non ripeterò la mitraglia per­ché non sarebbe giu­sto. È la sua esul­tanza, io l’ho presa in pre­stito per un’occa­sione spe­ciale. Se la Juventus lo era? I tifosi ce l’hanno fatto capire fin dal nostro arrivo allo sta­dio. In città c’era un clima diverso, però ora dob­biamo gio­care allo stesso modo anche con le altre squa­dre. Per me è sem­pre bello fare gol, ero più con­tento per la gente. Se mi sono pentito di aver scelto la Fiorentina visto che in estate mi voleva anche la Juventus? No, quando fac­cio una scelta sono certo che sia quella giu­sta. E la Fio­ren­tina lo è. Mi trovo molto bene con i com­pa­gni, sento la fidu­cia e provo a ripa­garla con il lavoro quo­ti­diano. Se Batistuta mi ha scritto dopo il gol alla Juventus? No, sta­volta non mi ha scritto. Lo avevo cono­sciuto in occa­sione del Cen­te­na­rio e poi ci era­vamo sen­titi per­ché volevo incon­trarlo ancora. Mi ha aiu­tato a capire che cosa signi­fica gio­care con la Fio­ren­tina, spero di rive­derlo pre­sto. Il mes­sag­gio più bello me l’ha man­dato mio padre: mi ha scritto che oltre al gol ho fatto una gran­dis­sima par­tita. È raro che io e lui par­liamo di cal­cio. Ora allena il Lanus e non è ancora venuto a vedermi, men­tre mia madre sì. Tutta la mia fami­glia vive in Argen­tina, sono il secondo di quat­tro fratelli e anche il terzo gioca a cal­cio: fa l’attac­cante nella B argen­tina.