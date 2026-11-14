L'argentino si stan prendendo, pian pianino, la Fiorentina
Focus VN - Pellegrino alla Juve, anzi no: il retroscena sulla mossa della Fiorentina
Mateo Pellegrino si sta, pian pianino, prendendo la Fiorentina. Con quello segnato alla Juventus i gol in campionato sono diventati 4. Gli altri 3 sono arrivati contro Torino, Venezia e Sassuolo. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'attaccante argentino ha parlato dell'esultanza "con la mitraglia", in stile Gabriel Omar Batistuta, mostrata dopo la rete rifilata alla Vecchia Signora. Proprio come fece il Re Leone il 13 dicembre 1998 quando un suo colpo di testa sotto la curva Fiesole, esattamente come Pellegrino domenica scorsa, mise ko la squadra allenata all'epoca da Marcello Lippi. Le sue parole:
Vanoli ci aveva mostrato un video per farci capire il significato della partita, ho visto Bati che festeggiava così e mi è venuto spontaneo imitarlo. Ma è stata un’eccezione. Non ripeterò la mitraglia perché non sarebbe giusto. È la sua esultanza, io l’ho presa in prestito per un’occasione speciale. Se la Juventus lo era? I tifosi ce l’hanno fatto capire fin dal nostro arrivo allo stadio. In città c’era un clima diverso, però ora dobbiamo giocare allo stesso modo anche con le altre squadre. Per me è sempre bello fare gol, ero più contento per la gente. Se mi sono pentito di aver scelto la Fiorentina visto che in estate mi voleva anche la Juventus? No, quando faccio una scelta sono certo che sia quella giusta. E la Fiorentina lo è. Mi trovo molto bene con i compagni, sento la fiducia e provo a ripagarla con il lavoro quotidiano. Se Batistuta mi ha scritto dopo il gol alla Juventus? No, stavolta non mi ha scritto. Lo avevo conosciuto in occasione del Centenario e poi ci eravamo sentiti perché volevo incontrarlo ancora. Mi ha aiutato a capire che cosa significa giocare con la Fiorentina, spero di rivederlo presto. Il messaggio più bello me l’ha mandato mio padre: mi ha scritto che oltre al gol ho fatto una grandissima partita. È raro che io e lui parliamo di calcio. Ora allena il Lanus e non è ancora venuto a vedermi, mentre mia madre sì. Tutta la mia famiglia vive in Argentina, sono il secondo di quattro fratelli e anche il terzo gioca a calcio: fa l’attaccante nella B argentina.
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