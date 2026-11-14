L'argentino parla di Vanoli, Mastantuono e non solo
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La sosta permette di analizzare a mente fredda e lucida quanto costruito fino adesso. E' quanto fa Mateo Pellegrino nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. Dopo aver parlato dell'esultanza "con la mitraglia" in stile Gabriel Omar Batistuta mostrata domenica scorsa dopo il gol segnato alla Juventus, l'attaccante argentino, arrivato a quattro reti in campionato, ha parlato anche di Paolo Vanoli e di Franco Mastantuono. Queste le sue parole:
Cos'è cambiato col ritorno di Vanoli? L’atteggiamento. Il mister ha insisto molto su quest’aspetto oltre che sul concetto di squadra: ci ha fatto capire l’importanza di giocare con la maglia della Fiorentina e anche che da soli non si va da nessuna parte. Però non dobbiamo pensare di essere usciti dalla crisi: dobbiamo restare lucidi e umili, a Monza alla ripresa dopo la sosta per la nazionali ci aspetta una partita molto delicata. Vanoli ha detto che la squadra mi deve servire meglio affinché segni di più? Più palloni significano più possibilità, però un buon attaccante deve saper aspettare un solo pallone e trasformarlo in gol. Io provo a stare sempre concentrato. In area mi sento forte, sono bravo con lo scarico e la palla lunga, devo migliorare fuori area e nel legare il gioco. Se Mastantuono può ereditare la maglia numero di Messi all'Argentina? Franco ha la personalità per farlo, l’ha già indossata in passato, ma non è l’unico, ci sono altri che possono portarla come Lautaro e Nico Paz. Non esiste un altro Messi, non ha senso fare paragoni. Chi prenderà la dieci non dovrà avere pressioni: andrà aiutato. Lo frequento fuori dal campo. Siamo molto amici. Spesso vado a casa sua e suoniamo insieme, io la batteria e lui la chitarra. Adesso sto imparando a suonare il piano. Non sono un esperto di musica come lui ma mi diverto. Mi serve per staccare la spina. Non mi ha fatto ancora un assist? Franco è straordinario nonostante sia molto giovane. L’assist arriverà e sono sicuro che sarà bellissimo. E dopo il primo non si fermerà più. Il mio modello e il difensore più duro da affrontare? Studio Haaland, fisicamente e come struttura è il più simile a me. È completissimo e il più forte come attaccante d’area. Il difensore più tosto è Akanji, molto bravo con la palla, non si fa pressare, è intelligente e usa il fisico. Se mi sento un leader? Non ancora ma posso diventarlo. Ho personalità e mi hanno sempre detto che essere leader mi viene naturale. Abbiamo De Gea e Ranieri, hanno esperienza e carattere.
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