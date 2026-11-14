Nel calcio moderno il ruolo del terzino ha assunto un'importanza sempre maggiore, andando ben oltre i tradizionali compiti difensivi. Un'evoluzione che riguarda da vicino anche la Fiorentina di Paolo Vanoli, chiamata a sfruttare le caratteristiche dei propri interpreti per sviluppare soluzioni differenti sulle corsie esterne. Come sottolinea La Nazione, la squadra viola può contare su giocatori con caratteristiche diverse, capaci di modificare gli equilibri tattici a seconda delle necessità.

L'idea è quella di non affidare necessariamente ai due laterali gli stessi compiti. Sulla destra, Alex Jimenez può garantire spinta e profondità, mentre sulla corsia opposta Joao Mario ha la possibilità di alternare sovrapposizioni e compiti più prudenti. Anche la concorrenza sulla sinistra tra Viery e Valdepenas offre a Vanoli interpretazioni differenti: maggiore protezione della linea difensiva con il primo, più aggressività e propensione offensiva con il secondo.

La vera chiave, dunque, è la capacità di combinare le caratteristiche dei singoli senza perdere compattezza. L'obiettivo è attaccare con più uomini, creando superiorità numerica e nuove soluzioni nella costruzione, ma mantenendo sempre le giuste coperture preventive in caso di perdita del pallone.