VIDEO VN - Maya Cherubini e il centrocampista perfetto maschile e femminile

Il ritorno in campo di Arthur Atta si avvicina. Dopo quasi due mesi di assenza, il centrocampista francese ha cominciato a lavorare parzialmente con il gruppo e intravede finalmente la possibilità di tornare a disposizione di Paolo Vanoli. Una notizia importante per la Fiorentina, che ha dovuto rinunciare a uno dei principali investimenti dell'ultimo mercato estivo. A fare il punto sulle sue condizioni è La Nazione.

Atta manca dalla partita contro il Napoli dello scorso 20 settembre e il suo recupero è stato gestito senza forzature. Vanoli ha sempre ribadito la volontà di aspettarlo fino al completo recupero, evitando di correre rischi inutili. Adesso, però, i segnali sono incoraggianti e non è esclusa una convocazione già per la trasferta contro il Monza, in programma lunedì 23 novembre alle 20.45.

Un eventuale ritorno tra i convocati rappresenterebbe soltanto il primo passo: per ritrovare la condizione migliore serviranno ancora tempo e minutaggio. La Fiorentina, intanto, si prepara a riabbracciare un giocatore dal quale si aspetta un contributo importante per la seconda parte della stagione.