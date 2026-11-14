La Nazione analizza la possibile intesa tra Jimenez e Mastantuono: movimenti complementari per creare spazi e superiorità sulla destra.
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Una possibile arma in più per la Fiorentina di Paolo Vanoli potrebbe arrivare dalla corsia destra. La coppia composta da Alex Jimenez e Franco Mastantuono presenta infatti caratteristiche complementari, che possono permettere ai viola di sviluppare una manovra offensiva meno prevedibile. È quanto evidenzia La Nazione, soffermandosi sui possibili movimenti dei due giocatori.
L'argentino, partendo dalla posizione di esterno, può accentrarsi per ricevere tra le linee e sfruttare la propria qualità tecnica. Un movimento che permetterebbe a Jimenez di attaccare lo spazio lasciato libero sulla corsia esterna, accompagnando l'azione e offrendo una soluzione in profondità. Non soltanto una classica sovrapposizione, quindi, ma un meccanismo pensato per valorizzare le caratteristiche di entrambi.
Lo spagnolo, grazie alla propria progressione palla al piede, può inoltre diventare un protagonista diretto della costruzione offensiva. La sua spinta richiede però un'attenzione particolare alle coperture: quando il terzino si sgancia, il centrocampista di riferimento deve essere pronto a proteggere lo spazio alle sue spalle. Un equilibrio fondamentale per permettere alla coppia di esprimere tutto il proprio potenziale.
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