Il giornalista Paolo Condò, al "Pentasport" di Radio Bruno, ha analizzato i principali temi di casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

"Mastantuono è un giocatore bellissimo da vedere, ha quel tipo di classe pura che ti entusiasma. Deve ancora crescere molto sul piano dell'efficacia concreta delle sue giocate. Nel Real Madrid, in quella posizione di campo, attualmente ci sono fior di campioni: se Franco diventa un bravissimo giocatore, ma non un fenomeno assoluto, aumenteranno notevolmente le possibilità di vederlo rimanere a Firenze. È un profilo che fa un gran bene al nostro campionato. Firenze ama la bellezza e Mastantuono potrebbe innamorarsi di questa città spettacolare. La dimensione naturale della Fiorentina è l'Europa: se anche grazie alle sue giocate i viola riusciranno a riconquistare un piazzamento europeo, le chance di trattenerlo a Firenze cresceranno".

Fagioli?

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"La sua prova in Belgio-Italia è stata una grande delusione e anche con la Fiorentina non sta rendendo al massimo. Data l'età, è arrivato a uno snodo cruciale:deve far rendere al meglio i compagni, invece troppo spesso accade il contrario. Ha il calcio in testa e deve trascinare la squadra con le sue idee, ma quest'anno non abbiamo ancora visto nulla di tutto questo.Deve giocare insieme a Fagioli, rappresentano il braccio e la mente.: insieme devono diventare una grande coppia di centrocampo, cosa che finora non siamo ancora riusciti ad ammirare."