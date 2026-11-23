Ai microfoni di Radio Bruno, durante il Pentasport, il giornalista Riccardo Galli ha della gara di stasera a Monza:

"In Serie A non puoi sottovalutare nessuno, ma la Fiorentina deve assolutamente andare a riprendersi ciò che ha lasciato per strada in questa prima parte di stagione. 9 punti in classifica sono davvero pochi e la vera Fiorentina non si è ancora vista né in modo concreto né con la dovuta continuità. Partite come quella di stasera rappresentano occasioni incredibili per far emergere le qualità della rosa. Per quanto riguarda le scelte di formazione, i dubbi principali sono due: il ballottaggio in avanti tra Gnonto e Njie e quello in difesa tra Ranieri e Viery. In mezzo al campo, da Goncalves ci si aspetta che faccia vedere quel talento sfolgorante che finora abbiamo ammirato solo a tratti, mentre con l'inserimento di Jimenez e Joao Mario il mister sembra aver finalmente trovato l'equilibrio tattico che cercava da tempo".

La gestione di Fagioli: "Vanoli dovrà lavorarci, la Fiorentina non può perderlo"

Galli si è poi soffermato sulla situazione di Nicolò Fagioli e sulla sua possibile esclusione dall'undici titolare in favore di Oulai: "Fagioli è un ragazzo con una sensibilità particolare. Qualora stasera dovesse partire dalla panchina per far spazio a Oulai, Vanoli dovrà essere molto bravo a lavorarci dal punto di vista psicologico per non rischiare di perderlo mentalmente. La Fiorentina non può assolutamente permettersi un lusso del genere e sono convinto che non sia affatto nelle intenzioni della società. Anzi, mi auguro che per Fagioli questa esclusione possa rappresentare il primissimo gradino da superare per ritrovare gli stimoli giusti, riconquistare il posto da titolare e tornare a essere il giocatore determinante ammirato più volte a Firenze".