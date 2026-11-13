Intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, il giornalista Giampaolo Marchini ha parlato del momento della Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni:

"La Fiorentina ha speso tanto nel corso di questi anni. In vista del futuro bisognerà capire come funzioneranno le dinamiche relative alla ricapitalizzazione, bilanciando le entrate derivanti dalle cessioni con le uscite necessarie per i vari riscatti. Va detto che la proprietà ha sempre garantito di immettere liquidità importante nel capitale sociale, anche se l'aspetto puramente economico non è la cosa che mi appassiona di più. Ciò che mi preoccupa davvero è lo sbilancio marcato tra le reti segnate e i gol subiti: la Fiorentina incassa mediamente due gol a partita ed è esattamente questo il motivo per cui la classifica fa ancora paura. Nella gara contro la Juventus ho visto qualcosa di interessante, specialmente dal centrocampo in su, ma le amnesie difensive restano evidenti e sono il frutto sia di errori individuali sia di concetto."

Le reti subite con la Juventus

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"Il primo gol incassato contro i bianconeri rappresenta il perfetto riassunto delle attuali difficoltà difensive viola:. Gli errori dei singoli sono le sbavature più difficili da correggere per un allenatore, che solitamente si trova a lavorare sulle dinamiche dell'intero reparto.."